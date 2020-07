Cagliari Juventus streaming: dove seguire il match gratis, no Rojadirecta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cagliari Juventus streaming- La Juventus si prepara a far visita al Cagliari dopo aver conquistato matematicamente lo scudetto. Calcio d’inizio ore 21:45, stadio Sardegna Arena di Cagliari. Come accennato in mattinata, resta in bilico la presenza di Ronaldo, la quale verrà svelata solamente dopo la comunicazione ufficiale dei convocati. Possibile turno di riposo per il portoghese, il quale valuterà se rilanciare la sfida a Ciro Immobile per la conquista del titolo di capocannoniere e per la Scarpa d’Oro. Possibile chance dal 1′ per il giovane Coccolo. Cagliari Juventus streaming, dove seguire il match gratis in diretta tv: no ... Leggi su juvedipendenza

