Bocelli, frasi sul Coronavirus: “Chiedo sinceramente scusa” – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo le sue frasi sul Coronavirus, Andrea Bocelli ci ha tenuto a chiedere scusa, ecco cosa ha detto il tenore sui social Andrea Bocelli è finito al centro delle polemiche negli ultimi giorni a causa delle sue dichiarazioni sull’emergenza Coronavirus. Giorni fa aveva già detto di essere stato frainteso, nelle ultime ore ha invece chiesto scusa … L'articolo Bocelli, frasi sul Coronavirus: “Chiedo sinceramente scusa” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

