Belen chiude anche con Antinolfi: era solo una "vendetta" verso De Martino? - (Di mercoledì 29 luglio 2020) Francesca Galici È già finita la liaison tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: dopo la passione a Capri e Ibiza i due si sono detti addio e lui è tornato a Milano da una sua ex L'estate è la stagione dei flirt per antonomasia anche per i volti noti e in questa calda stagione di un anno così bizzarro non poteva mancare lo scoop estivo per antonomasia che latitava da ormai tantissimo tempo. È la fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino a tenere banco sotto l'ombrellone sulle spiagge italiane, non tanto per la separazione dei due ma per il possibile coinvolgimento di un terzo protagoista del calibro di Alessia Marcuzzi, che sarebbe stata la miccia innescante la tempesta. In un turbinio di smentite e di nuove ricostruzioni, ... Leggi su ilgiornale

