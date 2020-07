Bayern Monaco, Boateng: «Non direi di no a un ritorno in Premier League» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, ha parlato del suo futuro Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, ai microfoni di Sky Sport Deutschland ha parlato del suo futuro e della possibilità di ritornare in Premier League, dopo aver già vestito la maglia del Manchester City. «Non direi di no ad un ritorno in Inghilterra. Adoro guardare la Premier League e mi è piaciuto molto giocarci. Purtroppo nella mia esperienza al Manchester City sono stato sfortunato perché mi sono infortunato subito e poi non mi è stato possibile giocare nella posizione che mi era stata assicurata». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Bayern Monaco, UFFICIALE: lesione al piede per Pavard, Champions a rischio Calciomercato.com Calciomercato Inter, rottura di Alaba con il Bayern: Marotta all’assalto

Arrivano news importanti che riguardano il calciomercato dell’Inter. Sì, perché su David Alaba e direttamente dalla Germania, giungono nuove notizie sul fronte rinnovo. E’ uno degli obiettivi per le c ...

Calciomercato Inter: le Ultime su Perisic al Bayern

Tra le cessioni dell’Inter per il prossimo calciomercato è prevista quella di Ivan Perisic, ecco quali sono le ultime sul suo eventuale riscatto del Bayern e la situazione in generale dei nerazzurri.

