Atari VCS in tantissimi dettagli che svelano le caratteristiche e le funzionalità del sistema ibrido PC console

L'iconico marchio di consumo e produttore di intrattenimento interattivo Atari ha pubblicato un nuovo Q&A per il suo imminente sistema ibrido PC / console Atari VCS che verrà lanciato questo autunno.Combinando la versatilità e la libertà di un PC con un'esperienza da console in un dispositivo ultra-versatile, Atari VCS mira a trasformare l'esperienza di gioco e di intrattenimento domestico incentrata sulla TV. Come? Ce lo spiega Michael Arzt, Chief Operating Officer di Atari VCS.Mancano pochi mesi al lancio e la sessione Q&A di Atari esplora le caratteristiche e le funzionalità di Atari VCS, il suo pubblico di destinazione e altro

