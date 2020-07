Askildesn: «Bello essere il primo millennial a realizzare un goal doriano» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Askildsen, a fine partita il giovane centrocampista norvegese ha commentato ai media ufficiali blucerchiati la sua serata speciale Askildsen, a fine partita il giovane centrocampista norvegese ha commentato ai media ufficiali blucerchiati la sua serata speciale. FELICE- «Sono contento per il mio gol ma certamente speravamo di fare punti, almeno uno. Oggi non ci siamo riusciti, perciò dovremo farlo sabato contro il Brescia». GRANDE SODDISFAZIONE- «E’ Bello essere il primo millennial a realizzare un gol per la Sampdoria, e di scrivere un pochino di storia, ma non ci penso molto. La cosa importante per me è vincere le partite e poter giocare. Dopo la partita con la Spal Ramirez è venuto da me e mi ha detto “quando entri devi cercare di portare energia alla ... Leggi su calcionews24

