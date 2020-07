Argentina, Tevez: “Non è il momento di pensare al calcio. Le persone stanno morendo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’Argentina, come tutto il Sudamerica, si trova nella stessa situazione di emergenza nella quale era sprofondata l’Italia qualche mese fa a causa della pandemia e nel frattempo si discute di riavviare i campionati di calcio, ma non tutti sono d’accordo: “Questo non è il momento per il calcio, ci sono persone che stanno morendo”, ha dichiarato Carlos Tevez. “C’è molta pressione da tutte le parti, ma sapendo che ci sono persone che stanno morendo, è molto difficile tornare a giocare. Questo non è il momento – ha proseguito l’ex attaccante della Juventus e simbolo del Boca Juniors – Gli ospedali sono collassati, e non possiamo ... Leggi su sportface

Parola di Carlos Tevez. L'attaccante del Boca Juniors, in un'intervista a TYC Sport, ha fatto capire di non essere assolutamente d'accordo alla ripresa dei campionati mentre l’Argentina, come tutta ...

