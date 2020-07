Anche Pietro Maso (che nel ’91 uccise i suoi genitori a sprangate) «ha percepito il reddito di cittadinanza» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tra i beneficiari del reddito di cittadinanza, fortemente voluto dal M5s, c’è Anche Pietro Maso, che uccise i suoi genitori, Antonio Maso e Mariarosa Tessari, a colpi di spranga per ragioni legate all’eredità. Per il fatto, accaduto nel 1991 in provincia di Verona, Pietro Maso venne condannato a trent’anni di reclusione. A rivelare la notizia è il settimanale Oggi, in edicola da giovedì 30 luglio. La lista dei beneficiari della misura in cui compare Anche il nome di Pietro Maso risale al 2019: oggi, invece, il sussidio potrebbe essere stato sospeso per la gravità della sua vicenda giudiziaria. Il ... Leggi su open.online

