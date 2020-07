Alzheimer, un test del sangue potrebbe identificarlo precocemente (Di mercoledì 29 luglio 2020) (foto: Andrew Brookes/Getty Images)In futuro diagnosticare la malattia di Alzheimer potrebbe essere più facile. Invece di incrociare test di memoria e scansioni cerebrali i medici potrebbero prescrivere un semplice prelievo di sangue e valutare i livelli plasmatici della proteina p-tau217. A sostenere la validità di questo approccio sono oggi due nuovi studi, uno della Lund University (Svezia) e uno della Washington School of Medicine (Usa), pubblicati rispettivamente su Jama e sul Journal of Experimental Medicine: il test avrebbe un’accuratezza del 96% e, sebbene adesso abbia più valore di ricerca che altro, in futuro potrebbe diventare uno screening per individuare precocemente la malattia e intervenire prima che il cervello ... Leggi su wired

