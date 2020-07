Almanacco del 29-07-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Almanacco del giorno Martedì 28 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Roger chi Ricordati la chiesa Santi Nazario e Celso Martiri oltre a sant’innocenzo primo papà facciamo tanti auguri ai nati di oggi Riccardo Muti 1941 Marco Ferradini 1949 un po’ difficile fare gli auguri ma lo ricordiamo perché è nato proprio questo oggi era il 1902 Karl Popper e noi nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 28 luglio 1914 Quando scoppia La grande guerra Nel 1987 ricordiamo l’alluvione in Valtellina nel 1800quanto sei viene fondata la città di Miami dicevamo La grande guerra 1914 proprio il 28 luglio un mese dopo L’assassinio a Sarajevo dell’arciduca d’Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia codec per mano del rivoluzionario bosniaco gavrilo Princip il Austria dichiara guerra ... Leggi su romadailynews

I santi del giorno, eventi storici, successi sportivi, anniversari e curiosità: Tolkien pubblica il “Signore degli Anelli”; Prima donna italiana ministro; A Parigi viene inaugurato l’Arco di Trionfo; ...

Tony Godfrey, il motociclista misterioso sul podio di Spa '62 e poi scomparso per 57 anni...

Forse avrete visto sulla Gazzetta di lunedì 27 luglio quelle facce in bianco e nero in mezzo alle quali fa irruzione Valentino Rossi. Unico volto a colori nella storia. Si è scoperto che Vale domenica ...

