Allarme incendi: nasce l’app per segnalarli (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Si chiama “Abcd” l’app lanciata in concomitanza con la ripartenza dopo la pandemia da Covid-19 e la riapertura delle aree verdi alla fruizione dei cittadini. L’app è stata realizzata nell’ambito del progetto “Astroni Bosco da Conoscere e Difendere” e potrà diventare potenzialmente un modello di riferimento come best practice per la prevenzione degli incendi nelle aree boschive. L’app si basa in primis sulla sensibilità dei cittadini: chiunque abbia notizia di una situazione di possibile rischio incendio (come ad esempio l’accumulo di rifiuti a ridosso di zone sensibili) può inviare tramite smartphone la segnalazione, che verrà gestita dal personale della Riserva Naturale. Non segnalazioni di incendio, ... Leggi su anteprima24

agoralazio : Roma e provincia. “Allarme incendi e pochi pompieri” - Torrechannelit : Allarme incendi sul Vesuvio – De Pascale: “Fermiamo subito i criminali ambientali” - Scisciano : Allarme incendi sul Vesuvio, il generale De Pascale:”Fermiamo subito i criminali ambientali”: Napoli, 27 Luglio – “… - AppiaPolis : New post (ALLARME INCENDI SUL VESUVIO, IL GENERALE DE PASCALE: “FERMIAMO SUBITO I CRIMINALI AMBIENTALI”) has been p… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme incendi Allarme roghi, un pozzo artificiale per rifornire l'elicottero anti-incendi Il Mattino Mafia in Puglia, nuovo business nel comparto agro-alimentare: vino e olio

Nella relazione Dia, c’è il riferimento all’incendio avvenuto il 29 dicembre 2019 in agro ... LA DENUNCIA PUBBLICA DI COLDIRETTI AL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA L’allarme riferito al business delle ...

Fumo dalle finestre dell’asilo della Basella Urgnano, spavento ma nessun danno

I Vigili del Fuoco sono intervenuti su segnalazione di alcuni clienti del bar della piazza. La causa il cortocircuito di un’aspirapolvere. Nessun danno solo molto spavento. Piccolo incendio nella matt ...

Nella relazione Dia, c’è il riferimento all’incendio avvenuto il 29 dicembre 2019 in agro ... LA DENUNCIA PUBBLICA DI COLDIRETTI AL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA L’allarme riferito al business delle ...I Vigili del Fuoco sono intervenuti su segnalazione di alcuni clienti del bar della piazza. La causa il cortocircuito di un’aspirapolvere. Nessun danno solo molto spavento. Piccolo incendio nella matt ...