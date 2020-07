A Ponte a Serraglio 'Colleghi & Carogne' di Marco Innocenti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Appuntamento di richiamo nel parco di Villa Fiori a Ponte a Serraglio, sabato primo agosto alle 17,30, per la presentazione del romanzo-giallo "Colleghi e Carogne" scritto dal giornalista Marco ... Leggi su lagazzettadelserchio

UCMediaValle : • Terzo appuntamento incontri artistico/letterari nel parco di Villa Fiori a Ponte a Serraglio; ” R.. estate a Pont… - UCMediaValle : • R…Estate a Ponte a Serraglio.. Bagni di Lucca #eventimediavalle #valledelserchio -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Serraglio

La Gazzetta di Lucca

Proprio come accaduto, due giorni fa a Ponte a Serraglio: qui un abete si è abbattuto su villa Fiori, ex sede Asl, oggi abbandonata. Per fortuna."Sacrosanto pedonalizzare i lungarni Acciaiuoli e Archibusieri, ma anche in riva sinistra abbiamo strade fragili e trema tutto quando passano macchine e motorini. Pedonalizzate anche di qua allora ", ...