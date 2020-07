UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 29 luglio 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 29 luglio 2020:Leggi anche: Una Vita anticipazioni: EMILIO e CINTA, pace fatta ma…Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) appaiono sempre più distanti. Tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) va in scena un confronto ricco di sorprese! Dopo aver insistito affinché Renato (Marzio Honorato) si rappacificasse con Susanna (Agnese Lorenzini), Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) si rifugia in programmi televisivi appartenenti alla cosiddetta “tv spazzatura”. Alberto Palladini (Maurizio Aiello) tenta di trovare un punto debole in Eugenio Nicotera (Paolo Romano). Un POSTO al SOLE: tutte le ... Leggi su tvsoap

