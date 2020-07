Twitter, bloccato Donald Trump Jr: ha fatto disinformazione sul Coronavirus (Di martedì 28 luglio 2020) Twitter ha temporaneamente bloccato Donald Trump Jr, figlio del tycoon, per aver pubblicato un video disinformato sul Coronavirus Altri problemi per la famiglia Trump. Il presidente degli Stati Uniti non sta certamente vivendo un periodo semplice. Tanti i problemi interni da affrontare tra Coronavirus e manifestazioni antirazziste. Anche per suo figlio, il primogenito Donald Trump … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

