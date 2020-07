Tragedia a Portici: uccide la moglie poi si toglie la vita giù dal balcone (Di martedì 28 luglio 2020) Tragedia familiare a Portici, avvolta ancora dal mistero. Una coppia apparentemente affiatata e tranquilla. Lui la uccide e poi si toglie la vita. Una coppia apparentemente tranquilla, affiatata. Nessuna denuncia in passato per maltrattamenti. Ma in quella casa di Portici deve essere successo qualcosa di gravissimo perchè si arrivasse ad un epilogo tanto drammatico. Una Tragedia familiare che ha scosso Portici, cittadina della provincia di Napoli. Ieri sera lunedì 27 luglio, Giovanni Fabbrocino, 65 anni, ha ucciso la compagna, Maria Adalgisa Nicolai, 58 anni, colpendola più volte con un coltello. L’uomo si è poi tolto la vita, gettandosi dal balcone. Tutto ... Leggi su chenews

