Temptation Island, Lorenzo asfalta Anna: “iena, non sai cos’è la vergogna” (Di martedì 28 luglio 2020) Temptation Island 2020, Anna attacca Andrea e la sua famiglia: Lorenzo Amoruso difende il compagno d’avventura e asfalta la Boschetti. Guerra senza fine tra Anna e Andrea nel villaggio di Temptation Island 2020 a poche ore dal falò di confronto finale. La Boschetti resta ferma sulla propria posizione continuando a chiedere un figlio mentre Andrea … L'articolo Temptation Island, Lorenzo asfalta Anna: “iena, non sai cos’è la vergogna” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

anastasjaberg : RT @aletheiadobrev: vedendo Temptation Island mi è venuta ancora di più l’ansia delle relazioni ma ci pensate avere affianco persone del ge… - Bellacanzoneit : Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati dopo Temptation Island? #TemptationIsland > - Chiara_297 : Riassunto di me che giudico temptation island - Bootstrap66 : @viviana23093975 Bah mai visto Temptation Island ma ci riesco benissimo da solo anche senza esempi da seguire... - despairguren : Ragazzi sono stanchissima stavo editando con Temptation Island in sottofondo e mi si stanno chiudendo gli occhi I MUST RESIST -