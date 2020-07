STEVKA SMITRAN VINCE LA XX EDIZIONE DEL PREMIO LETTERA D’AMORE (Di martedì 28 luglio 2020) STEVKA Šmitran (foto Luciano D’Angelo)La cerimonia di premiazione, a Torrevecchia Teatina, l’8 agosto alle 20:30 al Parco San Karol CHIETI – L’importante ricorrenza del ventennale del PREMIO e del Festival, che saranno adeguatamente celebrati con numerose iniziative, nel rispetto delle normative di sicurezza, dal 6 al 9 agosto a Torrevecchia Teatina, nel settecentesco Palazzo del Marchese Valignani e nell’annesso Parco “San Karol”, quest’anno ripropone, come è accaduto per l’anno scorso con Rita El Khayat, candidata al Nobel per la pace, una vincitrice di fama internazionale, la slavista STEVKA SMITRAN, docente presso l’Università di Teramo. La giuria composta da Tonita Di Nisio, Massimo Pamio, Massimo Pasqualone, Lucilla Sergiacomo, ... Leggi su laprimapagina

