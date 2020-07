Stefano de Martino deciso a venderlo a 295.000 euro: cosa? (Di martedì 28 luglio 2020) Stefano de Martino star del gossip estivo a causa della separazione con l’ex moglie Belen Rodriguez con cui nell’ultimo anno aveva ritrovato un’intesa anche per il bene del piccolo Santiago, ha preso una decisione importante. L’ex ballerino a quanto pare ha deciso di vendere ad una cifra che si aggira intorno ai 290.000 euro il gozzo Santiago. L’imbarcazione dalle misure non indifferenti è, evidentemente per De Martino, oggetto di ricordi e di condivisioni con la showgirl argentina, sul gozzo la coppia insieme al figlio ha trascorso momenti speciali e di felicità e questi troppi ricordi condizionano Stefano che probabilmente non riesce a vivere la barca più come prima. Il gozzo Santiago è una lussuosa imbarcazione a cui ... Leggi su quotidianpost

