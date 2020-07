"Sono stato rapinato in pieno centro a Milano. Occhio e naso tumefatto per borsa e orologio" (Di martedì 28 luglio 2020) Era venerdì notte a Milano quando Andrea è stato sorpreso alle spalle da due rapinatori: pestato nel tentativo di derubarlo dell’orologio e del suo zaino. Sono visibili sul volto del 34enne italiano i segni della rapina: naso e volto tumefatto. I medici del Fatebenefratelli gli hanno diagnosticato una “frattura plurifocale del pavimento dell’orbita sinistra”. Andrea ha raccontato la sua disavventura a Milano Today: Stando a quanto lo stesso Andrea ha denunciato ai carabinieri, la rapina è avvenuta verso le 3 all’angolo tra via Panfilo Castaldi e via Tadino, in piena Porta Venezia. Andrea, con un Occhio tumefatto e una perdita di sangue ... Leggi su huffingtonpost

