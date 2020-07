Serie A, ultima giornata: partite, orari e tv (Di martedì 28 luglio 2020) Siamo alle battute finali. Le partite che valgono un posto in Europa e per il secondo posto si giocheranno sabato alle 20.45, le sfide per salvezza invece, domenica sera. La Lega ha annunciato in una ... Leggi su gazzetta

Inter : ?? | CALENDARIO #AtalantaInter, ultima giornata della @SerieA 19/20, si giocherà sabato 1 agosto alle ore 20.45 ?? - sscnapoli : ?? #NapoliLazio ?? Sabato 01/08/2020 ?? ore 20:45 ?? - charliemchouse : Serie A , ecco gli orari dell'ultima giornata di ritorno - FNSBlog : Bene. Quella del gol di Hysaj è stata l'ultima partita che ho visto di questa stagione. Non posso vederla stasera… - sissibf_18 : RT @sscnapoli: ?? #NapoliLazio ?? Sabato 01/08/2020 ?? ore 20:45 ?? -