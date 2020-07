Segregata dal Compagno Violento Finge di Telefonare ad un’Amica per Dare L’Allarme alla Polizia (Di martedì 28 luglio 2020) I momenti di tensione al telefono “Ciao Cinzia, sono io…”, gli agenti hanno capito e hanno messo dei posti di blocco lungo il tragitto, appena vista la Polizia è uscita dall’auto. Era bloccata in un caravan assieme al Compagno Violento, ad un certo punto con la scusa di chiamare una vecchia amica ha telefonato al 113. “Ciao Cinzia, sono io…”: Aveva iniziato per non insospettirlo, dall’altra parte del telefono gli agenti hanno capito la situazione e l’hanno assecondata riuscendo a farsi dire dove erano diretti per poi intercettarli con dei posti di blocco. alla vista degli agenti in autostrada la donna è riuscita a scappare dal veicolo per raggiungerli, ora è in carcere con accuse di sequestro di persona, maltrattamenti verso ... Leggi su youreduaction

L'orso «Papillon» evade di nuovo dal recinto del Casteller. «Già individuato»

«Papillon» è evaso di nuovo. L’orso trentino — identificato con il codice M49 – è riuscito ad aggirare per la seconda volta la sorveglianza della struttura del Centro faunistico del Casteller, a Trent ...

