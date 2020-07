Salvo D'Acquisto e i carabinieri di Piacenza (Di martedì 28 luglio 2020) Una “particolare menzione” fu riconosciuta “ai componenti della Stazione Piacenza Levante, per essersi distinti per il ragguardevole impegno operativo ed istituzionale e per i risultati conseguiti soprattutto nell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti”. Non si riesce a pensare ai carabinieri senza rievocare la figura di Salvo D’Acquisto ma le grandi strutture non possono essere composte solo da santi. Al tempo stesso sarebbe ingiusto considerare rappresentativi dell’Arma quei carabinieri infedeli che hanno ucciso, torturato, violentato, derubato.In effetti pare che il problema sia stato correttamente focalizzato da Ilaria Cucchi: quali sono i sistemi di controllo sull’attività dei ... Leggi su huffingtonpost

