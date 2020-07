Roma, Raggi “Anello Verde ricuce cicatrici mobilità” (Di martedì 28 luglio 2020) “Si vanno a rivedere una serie di diritti edificatori consolidati attorno a delle zone di mobilità per recuperarle come Verde agricolo andando invece a densificare e riempire i vuoti” ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi. mac/pc/red L'articolo Roma, Raggi “Anello Verde ricuce cicatrici mobilità” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

