Precipita dalla scogliera mentre è in vacanza: donna muore sul colpo dopo un volo di 20 metri in Sardegna (Di martedì 28 luglio 2020) Tragedia a Porto Palmas, frazione balneare di Sassari: una donna è morta dopo essere Precipitata dalla scogliera sulla spiaggia. Stamattina la donna, Maria Paola Ghisu, 59 anni, stava percorrendo il sentiero impervio che conduce alla spiaggia “La frana”. Per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe scivolata, Precipitando dalla scogliera sulla spiaggia, dopo un volo di una ventina di metri. Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco che si sono calati in spiaggia con l’elicottero per recuperare il cadavere. La vittima, originaria di ... Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - SASSARI, 28 LUG - Una donna è morta a Porto Palmas, frazione balneare di Sassari, dopo essere precipitata dalla scogliera sulla spiaggia. La vittima, Maria Paola Ghisu, 59 anni, originaria di ...

Triestino precipitato per 40 metri a Sappada, i medici: «Respira da solo e parla»

TRIESTE Le condizioni del quarantaseienne Giulio Gerbino, l’alpinista triestino che domenica è precipitato per quaranta metri sulle rocce del monte Peralba a Sappada, sono in miglioramento. Lo rende n ...

