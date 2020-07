Per i bagnanti il mitra, per i migranti la fuga (Di martedì 28 luglio 2020) Italiani a casa, migranti per strada. Parafrasiamo Fedez per illustrare il mondo ideale del governo Conte: da un lato, un lockdown perpetuo, intervallato dalle conferenze stampa del ducetto; dall’altro, porti spalancati – anche ai clandestini positivi al Covid – e centri d’accoglienza nel caos. Così facciamo felice l’Europa, che in cambioci concede il lusso di finire commissariati. È un paradosso, o, se preferite, un’ingiustizia, di cui alcune istantanee rendono perfettamente l’idea. Prima istantanea. Domenica di fine luglio sulla spiaggia di Ventimiglia. Sulla sabbia passeggiano i militari del 32° reggimento genio guastatori, che schiumano con divisa e mascherina. Controllano, brandendo un fucile automatico e con la Beretta in fondina, che i bagnanti rispettino le distanze di sicurezza. ... Leggi su nicolaporro

_Carabinieri_ : Interdetta da mesi a tutela di bagnanti e turisti per concreto pericolo crolli, la marna bianca della Scala dei Tur… - FidanzaCarlo : Siamo arrivati al paradossale! A #Ventimiglia l'esercito viene schierato sulle spiagge per controllare che i bagnan… - guardiacostiera : La #GuardiaCostiera di #Monfalcone, con il supporto della @poliziadistato , ha rimosso una rete da pesca di 40 m, i… - Alberto40264400 : RT @tedpanski: @sandraebasta @conteDartagnan L’alternativa è questa...e si badi bene: può dar fastidio una pattuglia dell’esercito in spiag… - gilardisil : RT @ilconterosso1: '...intervento finalizzato alla realizzazione di attivita' giornlasitica...'????? Quindi la stampa filogovernativa gli c… -

Ultime Notizie dalla rete : Per bagnanti Per i bagnanti il mitra, per i migranti la fuga Nicola Porro Migranti, ancora arrivi nel Sulcis: filmato lo sbarco in diretta a Porto Pino

Un altro sbarco di migranti nelle coste del Sulcis. Intorno alle 19:10 un barchino con 5 o 6 migranti a bordo ha fatto capolino tra i bagnanti a Porto Pino, in comune di Sant’Anna Arresi. Il tutto fil ...

Otite esterna nei bambini: mal d’orecchio estivo da piscina o da mare

Una volta appurato che si tratta di otite esterna il bambino dovrà evitare di bagnare la testa o metterla sott’acqua. La terapia che l’otorino e il pediatra consiglieranno consiste nell’applicazione ...

Un altro sbarco di migranti nelle coste del Sulcis. Intorno alle 19:10 un barchino con 5 o 6 migranti a bordo ha fatto capolino tra i bagnanti a Porto Pino, in comune di Sant’Anna Arresi. Il tutto fil ...Una volta appurato che si tratta di otite esterna il bambino dovrà evitare di bagnare la testa o metterla sott’acqua. La terapia che l’otorino e il pediatra consiglieranno consiste nell’applicazione ...