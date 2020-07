Parma, D’Aversa: “Creato tanto. Il pareggio sarebbe stato stretto” (Di martedì 28 luglio 2020) L’allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro l'Atalanta, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI D'AVERSAcaption id="attachment 971007" align="alignnone" width="300" D'Aversa Parma (getty images)/captionQueste le sue parole in conferenza: "Ho sentito che concede poco l'Atalanta, invece la mia squadra ha creato tanto. C'è ingenuità nel primo gol, la palla è passata in mezzo alla barriera. Il pareggio sarebbe stato stretto, commentiamo una sconfitta". Parma, D’Aversa: “Creato tanto. Il pareggio sarebbe stato stretto” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Parma, D'Aversa: 'Creato tanto. Il pareggio sarebbe stato stretto' - - Kataklinsmann : “Sei utile come il Parma di D’Aversa.” - sportli26181512 : Riecco il Papu Gomez: l'Atalanta ribalta il Parma. A D'Aversa non basta super Kulusevski: Riecco il Papu Gomez: l'A… - sportskwkm : Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Atalanta. Ecco l'elen… - news24_napoli : Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali: D’Aversa con Gervinho falso… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma D’Aversa Ajeressera ô Tardini 'o Napule asseccaje n'ata fijura marrò IlNapolista