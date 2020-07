Osimhen, altra conferma dall'entourage: "Ha già firmato, il Napoli ha battuto il record di spesa" (Di martedì 28 luglio 2020) Ci siamo Victor Osimhen è ormai un calciatore del Napoli. Manca solo il tweet di Aurelio De Laurentiis per sancire l'ufficialità del matrimonio tra il calciatore nigeriano e il club azzurro. Leggi su tuttonapoli

Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Osimhen, l'entourage: 'Ha già firmato! Vuole ripagare la fiducia a suon di gol e trofei' - tuttonapoli : Osimhen, l'entourage: 'Ha già firmato! Vuole ripagare la fiducia a suon di gol e trofei' - Salvato95551627 : RT @enzogoku69: ??E con questo articolo TUTTOSPORT regala altra perla di credibilità.. 'Osimhen ha firmato per 5 anni'...'Annullato il tenta… - titty_napoli : RT @enzogoku69: ??E con questo articolo TUTTOSPORT regala altra perla di credibilità.. 'Osimhen ha firmato per 5 anni'...'Annullato il tenta… - Carloalvino : RT @enzogoku69: ??E con questo articolo TUTTOSPORT regala altra perla di credibilità.. 'Osimhen ha firmato per 5 anni'...'Annullato il tenta… -