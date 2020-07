“Non saluto con il gomito, non metto la mascherina”. Salvini contro il governo al convegno sul Covid (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – «Il saluto con il gomito è la fine della specie umana». Si fa fatica a dare torto a Matteo Salvini, intervenuto ieri al convegno Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti, che si è svolto a Roma nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva. Il leader del Carroccio ha preso parte alla conferenza senza mascherina: «Non ce l’ho e non la indosso», ha detto perentorio addirittura scansando un commesso del Senato che gli si era avvicinato ricordandogli di indossarla; difficile non ritenere questa affermazione una precisa scelta di campo. Il convegno, organizzato dall’Osservatorio permanente sulle libertà fondamentali, vanta tra i suoi promotori Armando Siri e ... Leggi su ilprimatonazionale

