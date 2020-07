Nicola Vivarelli weekend di vacanza: dove si trova l’ex corteggiatore di Uomini e Donne (Di martedì 28 luglio 2020) Nicola Vivarelli, senza Gemma Galgani a Napoli: weekend di relax e vacanza tra Capri e Sorrento. Bellissimo. Sportivo. Fisico mozzafiato e un amore per Gemma Galgani. Di chi stiamo parlando? Di Nicola Vivarelli, l’ex (e vi diremo perché) corteggiatore di Uomini e Donne. Lo abbiamo conosciuto durante il lockdown quando Maria De Filippi ha dato … L'articolo Nicola Vivarelli weekend di vacanza: dove si trova l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

