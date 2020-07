Napoli spuntato, Inter cinica e spietata: Conte ritrova la sua squadra nel momento decisivo della stagione (Di martedì 28 luglio 2020) L’Atalanta chiama e l’Inter risponde, sorpasso e contro-sorpasso al secondo posto, con i nerazzurri di Conte che stendono senza problemi il Napoli e si riprendono la piazza d’onore alle spalle della Juventus. Marco Luzzani/Getty ImagesUna prestazione solida quella di Lukaku e compagni, che sbloccano nel primo tempo con D’Ambrosio e poi legittimano il successo con il sigillo di Lautaro Martinez, che mette fine alla Contesa. Settimo risultato utile consecutivo per l’Inter, che dimostra di essere tornata in forma in queste ultime settimane, cancellando la brutta battuta d’arresto incassata a San Siro contro il Bologna. Bruciano i punti persi nel proprio stadio, che sarebbero sicuramente serviti per allungare la corsa scudetto, chiuda ... Leggi su sportfair

ilnapolionline : Napoli/Sassuolo - L' attacco azzurro è decisamente spuntato - - dale__duro : @valenspina84 @tatoisintheair Ha spuntato il dente, come diciamo a Napoli ?? - Gio_Conforto : RT @RadioRadioWeb: I 3 gol della partita, vinta dai parmensi per 2-1, sono arrivati tutti su calcio di rigore (ma ormai questo non fa più n… - VdeGaet : RT @RadioRadioWeb: I 3 gol della partita, vinta dai parmensi per 2-1, sono arrivati tutti su calcio di rigore (ma ormai questo non fa più n… - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: I 3 gol della partita, vinta dai parmensi per 2-1, sono arrivati tutti su calcio di rigore (ma ormai questo non fa più n… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli spuntato Napoli Spuntato e Svogliato Radio Radio Inter – Napoli: 2 – 0, Lautaro beffa Gattuso

Nella prima frazione di Inter – Napoli assistiamo ad una lrtita surreale. Gli ospiti nonostante le difficoltà del momento e la partita non favorevole mettono sotto l’Inter. La squadra di Gennaro Gattu ...

Giselda chiede giustizia 46 anni dopo «Così davanti a me quei soldati violentarono e uccisero mia madre»

«È una scena che rivedo davanti a me tutti i giorni, quei due soldati che afferrano mia madre lungo la strada, lei che continua a tenere stretta la mia sorellina Elisabetta, un mese appena. Loro che p ...

Nella prima frazione di Inter – Napoli assistiamo ad una lrtita surreale. Gli ospiti nonostante le difficoltà del momento e la partita non favorevole mettono sotto l’Inter. La squadra di Gennaro Gattu ...«È una scena che rivedo davanti a me tutti i giorni, quei due soldati che afferrano mia madre lungo la strada, lei che continua a tenere stretta la mia sorellina Elisabetta, un mese appena. Loro che p ...