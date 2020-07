Migranti, allarme a Lampedusa: hotspot pieni e fughe di persone (Di martedì 28 luglio 2020) La situazione sbarchi, in Sicilia, è ormai al limite del sostenibile. Negli scorsi giorni il problema più allarmante è nato all’hotspot di Lampedusa, dove gli sbarchi hanno costretto ad ospitare 872 persone soccorse, contro le 95 di capienza massima che la struttura permetterebbe. Molti sbarchi in poche ore Nelle ultime ore sono arrivate 3 barche, a Lampedusa: una con 106 persone a bordo, la seconda con 15 e la terza con 9. I Migranti sbarcati sono stati ospitati nell’hotspot di Lampedusa, in condizioni di profondo disagio: la struttura potrebbe ospitare un massimo di 95 persone, contro le 872 che invece si è trovata ad ospitare. Si è cercato di alleggerire la situazione, nelle ... Leggi su thesocialpost

GDS_it : Tamponi negativi per i 25 migranti a Lampedusa, il sindaco: procurato allarme da un sindacato di polizia… - Agenzia_Ansa : Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello lancia l'allarme: 'Situazione ingestibile sull'isola, se il governo non proc… - Agenzia_Ansa : #Migranti, una ong lancia l'allarme: 'In 120 in difficoltà al largo della #Libia' #ANSA - VarGioCo : RT @ImolaOggi: Migranti, allarme del procuratore Patronaggio: 'I flussi di tunisini creano seri problemi di ordine pubblico' (i flussi di m… - m_daros : Non faccio dietrologia ma #Patronaggio sta parando il culo al Governo mettendo le mani avanti. Migranti: L'allarme… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti allarme Migranti, allarme dell'Oim: 95 alla deriva nel Mediterraneo. Rischiano di annegare Sky Tg24 Proseguono gli sbarchi, Lamorgese: "Pericolo sanitario"

Il governo ha annunciato l'invio di personale militare dell'operazione Strade sicure per presidiare i centri d'accoglienza dei migranti, dopo le fughe di massa avvenute nel Nisseno e nell'Agrigentino.

Migranti: L'allarme del Procuratore Agrigento, 'flussi tunisini creano problemi ordine pubblico' (2)

(Adnkronos) - La Squadra Mobile di Agrigento, inoltre, "ha proseguito in modo efficace e costante la sua attività di identificazione ed arresto di cittadini stranieri ospiti nei centri di accoglienza ...

Il governo ha annunciato l'invio di personale militare dell'operazione Strade sicure per presidiare i centri d'accoglienza dei migranti, dopo le fughe di massa avvenute nel Nisseno e nell'Agrigentino.(Adnkronos) - La Squadra Mobile di Agrigento, inoltre, "ha proseguito in modo efficace e costante la sua attività di identificazione ed arresto di cittadini stranieri ospiti nei centri di accoglienza ...