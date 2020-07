Meloni insiste con il delirio complottista: 'Conte liberticida, mente sullo stato di emergenza' (Di martedì 28 luglio 2020) "Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è una grossolana menzogna e ... Leggi su globalist

pablo_meloni : RT @carlakak: Il pagliaccio Renzi: 'Se avessi vinto il referendum non esisterebbe un Conte che ieri governava con Salvini ed oggi con Zinga… - GabriellaFiocc1 : @LGmarangon La Meloni è stata, ed è molto più furba! La lega insiste ad oltranza nella strategia kamikaze-tafazzian… - SalsaConAndrea : La Meloni insiste, con l’Olanda dovevamo fare di più, attaccarli con 3 carrarmati, ed invadere la Polonia.... - serboz54 : @AlfioKrancic Più che della Meloni mi preoccuperei di Berlusconi che reputa l’elemosina col “freno a mano” che ci h… - PareschiPaolo : Forza Italia soddisfatta Meloni dice che Conte ha lavorato bene #salvinisomaro insiste con Bagnai, Borghi e Bombolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni insiste

Globalist.it

"Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è una grossolana menzogna e ...Domani la discussione in Parlamento sulla richiesta di autorizzazione allo scostamento di bilancio. Il voto da regolamento prevede la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato Condividi 28 lu ...