“L’Ue non è la soluzione alla crisi, è la causa”. La rivolta del sindacato che difende i suoi lavoratori (Di martedì 28 luglio 2020) alla maggior parte di noi il suo nome non dice nulla, eppure in Francia sta smuovendo una bella massa di persone, tutte fortemente critiche nei confronti del governo e dell’Ue su come sia stata gestita questa crisi e su quale debba essere il futuro dei singoli Stati. La soluzione che è stata trovata, ossia il tanto sbandierato Recovery Fund, non convince per nulla Laurent Brun, il segretario generale della Federazione dei ferrovieri della CGT, il quale, in un pezzo pubblicato su collectif – e ripreso da lantidiplomatico con la traduzione di Marx21.it – si scaglia contro le posizioni assunte dai sindacati francesi e da altre centrali sindacali del continente a favore dei processi di integrazione capitalista europea. “Il cosiddetto piano di rilancio franco-tedesco – scrive – pone di per ... Leggi su ilparagone

LegaSalvini : BASTA! NON SIAMO L'HOTSPOT DELL'UE! - sandrogozi : I fondi europei non possono essere utilizzati per finanziare politiche illiberali. L'accordo sul #RecoveryFund apre… - borghi_claudio : Non ci fossimo noi a provare a tenere alta l'attenzione su quello che veramente conta non ci sarebbe una riga. Zero… - Daniela19633 : RT @MinutemanItaly: L’unica UE buona è quella morta, ficcatelo in testa pure tu, una volta per tutte. Non si salva nulla di questo Moloch... - Elisabe94838092 : RT @_GrayDorian: 'Senza l'Ue il vostro paese sparirebbe', 'grazie ai migranti avremo il vaccino' e le altre immense cazzate dette a #Quarta… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’Ue non Bonomi (Confindustria): «Il governo è fermo alla fase uno. Subito una riforma del lavoro» Corriere della Sera