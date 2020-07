Lovren via dal Liverpool, Klopp ‘teme’ per Salah: “Chi sarà il suo nuovo miglior amico?” (Di martedì 28 luglio 2020) Dejan Lovren ha salutato il Liverpool, direzione Russia, più precisamente Zenit San Pietroburgo. Il difensore croato ha detto addio ai Reds dopo tanti anni di battaglie e di successi, non ultima la vittoria della Premier League. Un trasferimento che ha reso particolarmente tristi Jurgen Klopp e soprattutto Mohamed Salah, suo grande amico oltre che compagno.Proprio il rapporto tra il difensore croato e l'attaccante egiziano sembra preoccupare in qualche modo il tecnico tedesco che, come riporta il Daily Express, avrebbe espresso attraverso una battuta tutti i suoi timori legati alla reazione di Salah all'addio di Lovren.Klopp: "Ora chi sarà il miglior amico di Salah?"caption id="attachment 403475" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress

