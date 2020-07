Inzaghi: “Non dobbiamo sottovalutare il Brescia. Servirà per arrivare bene contro il Napoli” (Di martedì 28 luglio 2020) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia. Ecco le sue parole: “Non dobbiamo sottovalutare il Brescia, arriviamo da un’ottima prestazione a Verona quindi domani dovremo fare una grande gara per giocarci al meglio la partita di sabato a Napoli. Quella contro la squadra di Lopez sarà una partita da affrontare con la giusta motivazione e attenzione. Dopo l’allenamento di oggi e il risveglio muscolare di domani vedrò le condizioni di chi ha giocato a Verona, senza contare i lungodegenti Leiva, Lulic e Radu. È un po’ prematuro dire chi scenderà in campo. Deciderò la formazione solo pensando al Brescia, senza pensare al Napoli: ... Leggi su alfredopedulla

