"Immigrati sbarcano senza controlli, così il governo ci mette a rischio" (Di martedì 28 luglio 2020) Luca Sablone A Pettorano (L'Aquila) scoperti migranti positivi solo dopo il trasferimento: "così la sinistra ci specula". E scatta l'esposto in Procura Evidentemente l'aumento dei contagi che si sta registrando all'estero non preoccupa affatto il governo giallorosso: i porti continuano a essere tranquillamente aperti, permettendo così agli Immigrati di approdare nel nostro Paese come se nulla fosse. La situazione è piuttosto preoccupante visto che in questo modo gli italiani - che per ben 2 mesi hanno seguito le rigide norme imposte per evitare la diffusione del Coronavirus - potrebbe essere sottoposti nuovamente alle condizioni di lockdown. A far discutere sono stati i molteplici casi che hanno visto i clandestini risultare positivi al Covid-19 solamente dopo il ... Leggi su ilgiornale

AGI - "In Tunisia assistiamo a una crisi economica molto grave, senza precedenti. Una crisi che riguarda da vicino anche l'Italia perché ha effetti di ricaduta immediata con flussi eccezionali di sbar ...

Pettorano, rivolta del paesino abruzzese: «Hanno portato il virus da fuori, fino a ieri eravamo Covid-free»

Erano arrivati con il grande sbarco di metà luglio a Lampedusa e dalla Sicilia, dopo il braccio di ferro tra il governatore Nello Musumeci e il Viminale, erano stati trasferiti notte tempo a Pettorano ...

