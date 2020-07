Il focolaio a Nus in Valle d’Aosta (Di martedì 28 luglio 2020) Ci sono dieci nuovi positivi al Coronavirus in Valle d’Aosta a causa di un nuovo focolaio individuato in un alpeggio sopra Nus. La regione autonoma Valle d’Aosta comunica che secondo i dati forniti dall’USL sono saliti a 1.206 i casi di contagio da Covid-19 nel territorio regionale. Il focolaio in Valle d’Aosta Per sette casi, spiega la nota della regione, “si tratta di un focolaio rilevato grazie ai controlli eseguiti sui lavoratori stagionali in un alpeggio della regione”. Altri due sono stati scoperti tramite l’attività di screening e uno dai controlli in ospedale. Le dieci persone risultate contagiate sono state poste in isolamento domiciliare. Coronavirus: i dati del 26 luglioSecondo quanto scrive Aostanews sette lavoratori ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Il focolaio a Nus in Valle d’Aosta - Noovyis : (Il focolaio a Nus in Valle d’Aosta) Playhitmusic - - nuccia20 : RT @Miti_Vigliero: Il focolaio a Nus in Valle d’Aosta - Miti_Vigliero : Il focolaio a Nus in Valle d’Aosta - vi__enne : @Peppe_FN @lucarango88 Pare un focolaio -

Ultime Notizie dalla rete : focolaio Nus Il focolaio a Nus in Valle d’Aosta next Il focolaio a Nus in Valle d’Aosta

Per sette casi, spiega la nota della regione, “si tratta di un focolaio rilevato grazie ai controlli eseguiti sui lavoratori stagionali in un alpeggio della regione”. Altri due sono stati scoperti tra ...

Coronavirus, ultime notizie: in Italia più di 35.000 morti, 20 decessi nelle ultime 24 ore

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 16 luglio. 230 nuovi contagi da Coronavirus in Italia e 20 decessi. Oltre 13.5 milioni di contagi nel mondo e nuovo rec ...

Per sette casi, spiega la nota della regione, “si tratta di un focolaio rilevato grazie ai controlli eseguiti sui lavoratori stagionali in un alpeggio della regione”. Altri due sono stati scoperti tra ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 16 luglio. 230 nuovi contagi da Coronavirus in Italia e 20 decessi. Oltre 13.5 milioni di contagi nel mondo e nuovo rec ...