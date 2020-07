Il dottor De Nicola ha perso la causa con il Napolista (Di martedì 28 luglio 2020) Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha perso la causa con il Napolista difeso dall’avvocato Claudio Botti. Aveva querelato il direttore Massimiliano Gallo, accusandolo di diffamazione per gli articoli scritti all’epoca dell’infortunio di David Ospina in Napoli-Udinese. Ricorderete, la partita in cui Ospina subì un colpo alla testa, rimase in campo un bel po’, poi svenne e fu ricoverato all’ospedale San Paolo dove gli fu diagnosticato un trauma cranico. De Nicola avvisò il mondo dell’avvenuta querela con uno status su Facebook (che al momento non riusciamo a rintracciare in originale). Status che nei commenti, come nella più consolidata delle tradizioni, provocò un fiorire di insulti all’indirizzo del direttore del ... Leggi su ilnapolista

maxgallico : RT @napolista: Il dottor De Nicola ha perso la causa con il Napolista Archiviata la querela per diffamazione annunciata sui social dall’ex… - napolista : Il dottor De Nicola ha perso la causa con il Napolista Archiviata la querela per diffamazione annunciata sui socia… - Salvato95551627 : RT @ContropiedeA: Il dottor De Nicola su Manolas: 'Potrebbe recuperare per Barcellona, ma serve una preparazione' - - ContropiedeA : Il dottor De Nicola su Manolas: 'Potrebbe recuperare per Barcellona, ma serve una preparazione' -… - RunPierwork13 : RT @PeppeMorano: Dottor Nicola Porro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : dottor Nicola La ripresa dopo il Covid del dottor Nicola Angelucci: "Vivo questa nuova fase con serenità" Zonalocale Lanciano Incontinenza urinaria e bassa qualità di vita. Intervista a Nicola Veronese sui risultati di una meta analisi della Ulss 3 di Venezia

Un problema a prevalenza femminile che colpisce soprattutto gli over 65 generando ingenti problemi a livello fisico ma anche psicologico. La meta-analisi è stata condotta sulla popolazione a livello g ...

De Nicola: "Sarri? Mi fa piacere per lui, la verità sullo scudetto perso in albergo. Manolas? Difficile"

Il Dottor Alfonso De Nicola, ex responsabile staff medico SSC Napoli e consigliere Lamica, Libera Associazione dei Medici del Calcio, è intervenuto Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia ...

Un problema a prevalenza femminile che colpisce soprattutto gli over 65 generando ingenti problemi a livello fisico ma anche psicologico. La meta-analisi è stata condotta sulla popolazione a livello g ...Il Dottor Alfonso De Nicola, ex responsabile staff medico SSC Napoli e consigliere Lamica, Libera Associazione dei Medici del Calcio, è intervenuto Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia ...