Harry Styles, i suoi baffi sono il particolare essenziale nel look di questa estate (Di martedì 28 luglio 2020) Harry Styles è diventato in poco tempo un'icona di stile del 21° secolo. Da quando ha lasciato gli One Direction, gruppo noto per avere riportato alla ribalta le boy band che quest'anno festeggia il suo decimo anniversario di fondazione, il cantante ha puntato su un’immagine lontana dai sentieri battuti contribuendo a disegnare l’idea della nuova mascolinità dei nostri tempi. Molti lo reputano una sorta di remake di David Bowie, altri lo associano a David Beckham e al suo potere di trasformare tutto ciò che tocca in un oggetto di culto nella moda maschile. Nel 2020, Harry ha indossato pantaloni a vita alta stile anni Settanta, gilet di maglia in onore di Lady Di e completi di rara originalità. Ha persino portato gioielli e si è truccato al di là di ogni tabù di ... Leggi su gqitalia

Nessuno è più acquario di quell'Acquario di Harry Styles. Eccentrici, ma non a caso, originali, ma con un messaggio da veicolare, esteti ed stremi, voi dell'Acquario rendete impossibile la noia, alla ...

Questo profilo segreto di TikTok, secondo i fan, potrebbe essere di Harry Styles, ma tu che ne pensi?

Nuovo alert celeb su TikTok: Harry Styles avrebbe un profilo segreto e assai strano in cui pubblica video di 15 secondi con le sue canzoni. TikTok, infatti, non è un dancefloor solo per rising star, i ...

Nessuno è più acquario di quell'Acquario di Harry Styles. Eccentrici, ma non a caso, originali, ma con un messaggio da veicolare, esteti ed stremi, voi dell'Acquario rendete impossibile la noia, alla ...