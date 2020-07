Gran galà “GiocaItalia/GiocaSalerno”: il programma completo della kermesse (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – E’ iniziato il countdown per la manifestazione “GiocaItalia/GiocaSalerno” che si svolgerà in due diverse location salernitane (l’Arena del Mare e il teatro Augusteo) e a Vietri sul Mare nei giorni 30, 31 luglio, 1 e 2 agosto. Grande attesa per la prima serata: giovedì 30 luglio presso l’Arena del Mare di Salerno si esibiranno decine di artisti di fama nazionale, ed altri – appartenenti al mondo della cultura, della scienza, della politica e dello spettacolo – saliranno sul palco per essere insigniti del prestigioso premio “GiocaItalia” (arrivato alla 42esima edizione). Gran parte della serata di gala, che inizierà alle ore 20:30, sarà animata dal trio pop lirico ... Leggi su anteprima24

