Gli autisti Atac si difendono da soli: arti marziali e Krav Maga contro le aggressioni (Di martedì 28 luglio 2020) Alcuni autisti Atac, l’azienda dei trasporti di Roma, hanno deciso di difendersi da soli dalle sempre più frequenti aggressioni. L’ultima è stata registrata alle 6 di mattina del 26 luglio scorso al capolinea del 105 su via Casilina, nel cuore del quartiere Centocelle. L’autista del mezzo dopo aver rimproverato un passeggero: “Metti la mascherina o non sali” è stato aggredito violentemente ed è finito al pronto soccorso. “Viaggiare e lavorare sui mezzi pubblici è diventato pericoloso?”, si chiedono i sindacati dei conducenti. “Atac per ora non sta intervenendo, per questo abbiamo deciso di organizzare i corsi di autodifesa per gli autisti, impareranno le tecniche delle ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Gli autisti In sciopero gli autisti della Limentra di Volpiano La Stampa A14, mezzo pesante con escavatore urta cavalcavia: chiuso tratto tra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio Fermo

Un mezzo pesante che trasportava un escavatore ha urtato un cavalcavia. Per questo dalle 10 di oggi, martedì 28 luglio, sull’autostrada A14 è chiuso il tratto Porto Sant’Elpidio-Porto San Giorgio Ferm ...

Strage Bologna, esce libro Boni: "Verità non ancora definita"

Esce oggi, a pochi giorni dal 40esimo anniversario della strage di Bologna, il libro del condirettore de 'il Resto del Carlino' e ilrestodelcarlino.it, Beppe Boni: 'La strage del 2 agosto - La bomba a ...

