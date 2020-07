Giulio Regeni è morto, Patrick Zaki possiamo ancora salvarlo. Ma l’Egitto ci compra le armi (Di martedì 28 luglio 2020) Leggo ora sul giornale che l’ambasciatore d’Italia in Egitto “ha effettuato, anche di recente, numerosissime azioni di sensibilizzazione presso le competenti istanze egiziane, sollecitando il rilascio di Patrick Zaki per motivi umanitari e di salute”. E nonostante questo sforzo titanico Patrick Zaki si carica sulle spalle altri 45 giorni di galera. Ci sarebbe da chiedere all’ambasciatore italiano di interessarsi un po’ meno di questioni umanitarie, se il risultato delle sue splendide fatiche consiste nel cambiare la politica egiziana quanto potrei io se non comprassi i datteri a Natale. Una bella immagine che abbiamo imparato a conoscere ritrae Regeni e Zaki. Due studenti e lavoratori. Due veri cittadini del mondo che il nostro paese ... Leggi su ilfattoquotidiano

