Georgina sullo yacht con Cristiano Ronaldo, parte un coro hot: “Escile…” (VIDEO) (Di martedì 28 luglio 2020) Un curioso e divertente siparietto ha vista coinvolta Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo. I due dopo la vittoria dello Scudetto sono volati al mare di Celle Ligure e hanno soggiornato sullo yacht dell’asso portoghese della Juventus, ma puntualmente, riconosciuti dai tifosi in acqua, è partito il coro hot: “Escile… Georgina escile”. La modella spagnola l’ha presa sul ridere e ha ripostato la storia sul suo profilo instagram. Di seguito il VIDEO in questione. Georgina al mare con Ronaldo. Partono i cori hot dai tifosi in acqua: "Escile…" pic.twitter.com/hyP8pfJViT — IlGossip (@LInstaGossip) July 28, 2020 Leggi su sportface

CarloEmmiti : @stediclemente Io al posto di Ronaldo mi sarei ritirato da almeno due anni e sarei sullo yacht con Georgina - MackFuturistico : Era un jet sullo Stadium? Sarà arrivata Georgina... #JuveSampdoria #jvtblive - Affaritaliani : GEORGINA RODRIGUEZ, LATO B DA PALLONE D'ORO. E poi... Lady Ronaldo sullo yacht - Affaritaliani : Lady CR7, lato B da Pallone d'Oro Georgina, foto hot sullo yacht -

