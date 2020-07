Fiorentina, Commisso pensa a Maran per il dopo Iachini (Di martedì 28 luglio 2020) La Fiorentina pensa a Rolando Maran per sostituire Giuseppe Iachini: il tecnico piace al presidente Rocco Commisso La Fiorentina dovrà compiere attente valutazioni sul lavoro svolto da Giuseppe Iachini, decidendo dunque se confermarlo in vista della prossima stagione oppure cambiare guida tecnica. Come riportato da Radio Bruno Toscana, il presidente Rocco Commisso è intrigato da Rolando Maran, esonerato dal Cagliari nel corso di questo campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

