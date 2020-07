Diawara: “Vincere per blindare il quinto posto. Con la Fiorentina vittoria meritata” (Di martedì 28 luglio 2020) Amadou Diawara, centrocampista delle Roma, alla vigilia della sfida contro il Torino, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale giallorosso soffermandosi anche sulla gara contro la Fiorentina contestata dai viola nel post-gara. Queste le sue parole: “Contro il Torino vogliamo i tre punti, per blindare il quinto posto. Per pensare alla fase finale di Europa League c’è tempo, ma questo è lo spirito giusto per arrivare alla sfida contro il Siviglia. Con questo sistema di gioco sono molto più vicino alla difesa, ho più spazio per ricevere la palla e a quel punto ho più soluzioni per giocare in avanti. Ci stiamo trovando molto bene con questo nuovo schieramento. Contro la Fiorentina abbiamo meritato la vittoria, non era ... Leggi su alfredopedulla

siamo_la_Roma : ??? #Fonseca: 'Siamo motivati, vogliamo vincere' ?? #Diawara: 'Il nuovo modulo ci piace' ??? Stabilito l'orario di… - infoitsport : Roma, Diawara: 'Torino? Vogliamo vincere per blindare il quinto posto' - sportli26181512 : #Roma, Diawara: “Vincere col Torino per il quinto posto. Fiorentina? Abbiamo meritato”: Il guineano: 'Con questo mo… - brancalaion : @CucchiRiccardo Lo dico e lo penso quando vedo un rigore regalato ad immobile o una mancata espulsione di diawara o… - alfonso25592 : @teo_bal @OfficialASRoma Ma cosa c'è di positivo da commentare? 12 anni senza vincere qualcosa, squadra ogni anno s… -

Ultime Notizie dalla rete : Diawara “Vincere Ospina me sta surprennenno, Insigne mettette 'a firma soja ilnapolista