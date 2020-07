Coronavirus, Oms sicuro: 'Non è come l'influenza' (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA - La pandemia di Covid-19 sarà 'una grande ondata non stagionale che andrà su e giù'. Lo ha rilevato l'Oms. 'La gente sta ancora pensando alle stagioni. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è ... Leggi su corrieredellosport

Tg3web : La progressione della pandemia da coronavirus preoccupa l'Oms. Mentre in Italia i contagi segnano un lieve calo non… - Agenzia_Ansa : Oms: 'Il #Coronavirus non è stagionale, unica grande ondata' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Oms, 1 milione di nuovi casi a settimana nell'ultimo mese #ANSA - Mcavenati : CORONAVIRUS: OMS lancia un GRAVE ALLARME, è in arrivo una nuova EPIDEMIA. Ecco DOVE si rischia in EUROPA, il VIDEO… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Oms: 'Il #Coronavirus non è stagionale, unica grande ondata' #ANSA -