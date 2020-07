Coronavirus, Oms: “Non è un’epidemia stagionale” – VIDEO (Di martedì 28 luglio 2020) Nuovo allarme dell’Oms sulla stagionalità della pandemia da Coronavirus: “Non dipende dalle stagioni, sarà una grande ondata”. “La gente sta ancora pensando alle stagioni. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è comprendere che si tratta di un nuovo virus che si comporta in modo diverso”, ad affermarlo da Ginevra è la portavoce dell’Organizzazione mondiale della … L'articolo Coronavirus, Oms: “Non è un’epidemia stagionale” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

