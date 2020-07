Coronavirus, in Lombardia tornano i decessi: +1. I nuovi casi sono 53 (ieri 34) (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio) Il bollettino del 28 luglio tornano i decessi in Lombardia legati al Coronavirus. Dopo 4 giorni consecutivi in cui, nella Regione italiana più colpita dalla pandemia, non si erano registrate morti collegate alla Covid-19, oggi se ne registra 1. Il totale delle vittime sale così a 16.802. Per quanto riguarda l’aumento giornaliero dei casi positivi, oggi la Regione ha segnalato +53 casi, contro i +34 di ieri. Il totale dei casi fin dall’inizio del monitoraggio è di 96.008, di cui 6.678 attualmente positivi. La somma totale dei tamponi è di 1.271.875 (+6.326 rispetto a ieri). Il numero dei pazienti in terapia intensiva, che ... Leggi su open.online

