Coronavirus: Berlino sconsiglia viaggi in 3 regioni Spagna (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - Berlino, 28 LUG - Il governo tedesco ha sconsigliato oggi i viaggi non essenziali in tre regioni della Spagna in seguito alle fiammate di nuovi casi di Coronavirus che si registrano nel Paese. ... Leggi su corrieredellosport

La Germania trema, 633 nuovi casi in 24 ore: “Potrebbe essere l’inizio di una seconda ondata”

L'ombra di una seconda ondata di contagi si allunga sulla Germania: nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 633 nuovi casi di coronavirus dopo un periodo di relativa calma. A renderlo noto è ...

