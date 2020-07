Coronavirus, 4 nuovi casi positivi: 3 a Calvizzano e 1 Frattamaggiore (Di martedì 28 luglio 2020) Frattamaggiore. nuovi contagi da Coronavirus a Calvizzano e Frattamaggiore. Nel comune di Calvizzano sono 3 i positivi accertati nello stesso nucleo familiare. A Frattamaggiore, invece, un solo caso accertato. A comunicarlo il sindaco Marco Antonio Del Prete con un post sul suo profilo Facebook. L’annuncio del sindaco di Frattamaggiore Mi è stato appena comunicato un nuovo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

La decisione, resa nota dagli organizzatori,è' legata alla continua diffusione della pandemia di nuovo coronavirus. Intervista all'AGI del segretario generale del Ces, Luca Visentini: "Il Sure, ...

Covid, ancora 2 tamponi positivi nel sud Salento: c’è anche un residente di Uggiano. 3 nuovi casi a Nardò

PUGLIA – Anche oggi, martedì 28 luglio 2020, ci sono due nuovi positivi nel sud Salento, tra cui un nuovo contagiato, classe ‘41, di Uggiano La Chiesa. Lentamente i nuovi casi si stanno espandendo nel ...

